Rodovias BR-262 e BR-158 registram 28 acidentes envolvendo carretas e caminhões

Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 28 acidentes envolvendo carretas e transportes ocorreram neste ano nas rodovias BR-262 e BR-158. A PRF tem realizado ações para reduzir o número de ocorrências nessas estradas.

Entre janeiro e agosto de 2024, foram registrados 20 sinistros de trânsito na BR-262, em Três Lagoas, resultando em 14 feridos. Na BR-158, ocorreram oito acidentes, com cinco vítimas. O reforço das ações de segurança em trechos críticos das rodovias federais tem sido tema de discussão por parte da PRF.

Continue Lendo...

O motorista Ivaldo Alves, morador de Três Lagoas e há anos atuante em viagens para estados como Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Minas Gerais, já presenciou vários acidentes nas estradas. "Hoje, as rodovias não favorecem muito a gente: asfalto ruim, longas distâncias sem postos, falta de acostamento principal, sinalização muito precária. Já presenciei muitos acidentes por causa disso. Não tem acostamento, você tenta frear, mas não tem para onde ir e acaba batendo na traseira de outro veículo. Já aconteceu comigo de furar o pneu e não ter acostamento para trocar e precisar parar no meio da pista", relata.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia 10 de setembro, um jovem de 22 anos morreu após perder o controle da moto que pilotava e colidir com um caminhão em um trecho da BR-262, em Três Lagoas. No dia 4 do mesmo mês, dois carros colidiram frontalmente no distrito de Garcias, resultando em quatro feridos.

Segundo o coordenador da PRF, José Torres, diversos fatores são causadores de acidentes nas rodovias, mas o comportamento dos motoristas é um dos mais recorrentes. "Encontramos acidentes com caminhões, motos e veículos de passeio em todo o percurso. Não há um ponto específico com maior incidência. O fator humano tem determinado a maioria dos acidentes que ocorrem na BR-262", explica.

Uma das soluções discutidas há anos é a duplicação da BR-262, segundo a PRF e motoristas, seria fundamental para reduzir o número de acidentes e aumentar a segurança dos motoristas.

Confira a reportagem abaixo: