Adolescente de Três Lagoas é eleito melhor goleiro em torneio

O goleiro de Três Lagoas, Thiago Quevedo, pode deixar o município e brilhar nos campos do interior de São Paulo. O atleta chamou a atenção de clubes como o Mirassol, após atuações destacadas em jogos testes. Thiago foi eleito o melhor goleiro em um torneio em São Paulo.

"Sou grato por esse reconhecimento. Foi com muito trabalho que consegui esse resultado. Apesar da minha idade, que é um ano abaixo da categoria que disputei, consegui me destacar, como por exemplo no time do Mirassol do interior de São Paulo," contou Thiago.

O goleiro está realizando treinos no Mirassol. "Me disseram para continuar indo aos treinos, porque sou um goleiro diferente, seguro, e me destaco entre os outros quatro goleiros que estão disputando vagas comigo. Assim, posso conseguir subir para a categoria sub-14," detalhou.

Veja mais na entrevista abaixo: