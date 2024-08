Agosto não haverá cobrança extra na conta de energia elétrica

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a bandeira tarifária de energia elétrica para o mês de agosto será verde. Isso significa que os consumidores não terão custo extra nas contas de luz.

Em um comércio de alimentos, em Três Lagoas, tudo o que é produzido depende de energia elétrica, desde lâmpadas e freezers até fritadeiras. Do item mais simples até o armazenamento dos alimentos, tudo requer eletricidade.

A empresária Teniele Mouro Lima destaca que o consumo de energia é alto, o que resulta em contas de energia elevadas no fim do mês. "É um processo no qual utilizamos bastante energia elétrica, desde a produção até o armazenamento e o funcionamento de tudo aqui. Desde a iluminação até os maquinários como freezers, geladeiras, estufas e fritadeiras, consumimos muita energia. Nosso consumo é em torno de 2.000 kWh por mês, o que é alto. Também precisamos do ar-condicionado para manter o ambiente com uma temperatura mais amena, mesmo que não consiga deixar o local gelado".

Toda a energia elétrica produzida e consumida no Brasil provém de recursos hídricos, como a Usina Hidrelétrica de Jupiá, na bacia do Rio Paraná. A Aneel determina a bandeira tarifária com base na produção de energia. No mês de julho, a bandeira foi amarela, resultando em um custo adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos, devido à previsão de chuvas abaixo da média e ao aumento esperado no consumo de energia.

A determinação da Aneel considera os recursos hídricos, que são a principal fonte de energia elétrica no Brasil. No Sul, as chuvas no início do ano foram acima da média, enquanto na região Centro-Oeste requer cuidados. Mesmo assim, a Aneel determinou a bandeira verde para agosto. Isso significa que os consumidores não terão custo extra nas contas de luz, pois as condições favoráveis para a geração de energia elétrica no país permitem a adoção dessa bandeira.

Apesar da bandeira verde, a representante institucional da concessionária de energia elétrica de Três Lagoas, Dulcimar Cunha, oferece algumas dicas para economizar. “A Aneel confirmou que a bandeira tarifária para o mês de agosto será verde, o que significa que não será necessário o uso de termelétricas na geração de energia elétrica. Com a bandeira verde, não haverá cobrança adicional na conta de luz. No entanto, mesmo sem esse acréscimo, é importante reforçar dicas de consumo consciente”.

Ar-condicionado: Escolha um profissional qualificado para fazer a instalação corretamente, evitando acidentes. Opte por aparelhos com tecnologia inverter, que consomem menos energia. Mantenha a temperatura entre 23 e 25ºC para reduzir o consumo.

Chuveiros elétricos: Utilize a posição "verão" ou deixe-o desligado enquanto se ensaboa, ligando apenas para se enxaguar.

Geladeiras: Verifique a vedação das portas para evitar vazamento de ar frio, que aumenta o consumo de energia. Instale a geladeira a pelo menos 10 cm da parede e evite colocar alimentos quentes dentro dela.

Iluminação: Aproveite a luz natural e prefira lâmpadas LED, que têm uma vida útil maior e consomem até 40% menos energia do que as lâmpadas comuns.

