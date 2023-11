Atentado contra residência de suspeito de morte na Lagoa é registrado

Um registro de disparo de arma de fogo foi registrado na noite deste sábado (11), após a residência de familiares do principal suspeito da morte do adolescentes Paulo Sérgio Ramos dos Santos 17 anos, ser alvo de atentado no Residencial Novo Oeste, em Três Lagoas.

O local foi alvo de varios disparos, onde três acabaram acertando um veiculo, atravessando uma parede metalica e acertando um objeto perto de uma cama, onde dorme uma criança e um na parede.



Denunciado por populares nas redes sociais como o responsável pelo golpe com soco inglês, que matou Paulo Sérgio, após uma briga generalizada na Lagoa Maior, a família de Sadraque Aragão, 19 anos, acabou virando alvo de ameaças por parte de pessoas inconformadas com a morte do adolescente.

Após a agressão na quinta-feira (9), onde as imagens da briga que registraram, a vítima sendo agredida na cabeça por um soco inglês. Rapidamente as redes sociais acabaram inundadas de denúncias, apontando que a pessoa que aparece no vídeo, seria Sadraque de Aragão, de 19 anos.

Depois da briga que resultou em traumatismo craniano e duas paradas cardíacas em Paulo Sérgio, um boletim de ocorrência por rixa e lesão corporal, foi feito na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Após Paulo Sérgio Ramos dos Santos ir a óbito na U.T.I. (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Auxiliadora, o caso passo a ser tratado como morte a esclarecer, mas sem anotações de suspeitos.



Devido a comoção com a morte da vítima e a revolta popular, houve campanha nas redes sociais, pedindo para que a população denunciar o paradeiro do suspeito e que o mesmo estaria sendo procurado pela polícia. Mas na verdade, nem como suspeito do crime houve o registro já que o boletim de ocorrência do dia, foi feito pelos militares da Força Tática que priorizaram o socorro ao adolescente ferido e já que no momento, o silêncio imperou por aqueles que testemunharam a situação.



Após a confirmação da morte de Paulo Sérgio Ramos dos Santos, houve a notificação da Polícia Civil do óbito, por parte da funerária terceirizada do estado, que realizou o transporte do corpo do adolescente, do Hospital Auxiliadora para o Imol (Instituto de Medicina Odontológica Legal), mas nenhuma denúncia por parte de terceiros, sobre que seria o autor da agressão que resultou na morte do jovem Paulo Sérgio.