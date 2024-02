Atleta de 14 anos vai jogar no futebol profissional do Paraná

Não são raras as histórias de jovens jogadores que saem de sua terra natal, deixam suas famílias em busca do sonho em ser um jogador de futebol. Para quem parte em busca deste sonho, tudo é emocionante, empolgante e novidade, mas para quem fica, é um mix de sentimento, tristeza, felicidade e preocupação.

Nesta semana, o jovem Asaph Barbosa Matos, de 14 anos, deu inicio a sua trajetória como jogador de futebol profissional ao deixar Três Lagoas para jogar profissionalmente no Cascavel Futebol Clube, time que leva o nome da cidade, no Paraná.

Continue Lendo...

Para o pai do atleta, Paulo Cesar Matos, é um sentimento de vazio, porque o filho é o principal companheiro na rotina do dia a dia, desde cedo quando ia para escola e até mesmo à noite em casa assistindo as partidas do Palmeiras, time do coração. “É um sentimento que eu não imaginava que teria, o Asaph estava comigo todo o tempo, passava o dia juntos, mas eu sei que é um sonho do meu filho de ser jogador de futebol profissional, e esse dia chegou”, explica o pai. Asaph, é mais um atleta do projeto da Sejuvel (Secretaria Municipal de Esporte e Juventude), que disputou a Copa Lavína, no início deste ano, no interior paulista. O atleta joga como zagueiro e chamou atenção dos olheiros do time do Cascavel, onde vai jogar pela categoria Sub-15.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O time de Três Lagoas é treinado pelo técnico Renato Ribeiro. Asaph como é um atleta focado e comprometido com os treinamentos foi destaque durante o torneio. “Durante esse período, focamos nos fundamentos e posicionamento do jogador dentro de campo e nos primeiros campeonatos que disputamos, ele teve um desempenho positivo.

E, na Copa de Lavínia, foi um dos destaques da equipe, quando surgiu o convite para o time profissional”, disse Renato. Essa não é a primeira vez que o atleta é convidado a jogar fora de Três Lagoas, dois anos atrás, o time de Londrina tinha feito o convite para o Asaph, mas na época ele tinha apenas 12 anos e a família preferiu não deixar o menino ir morar fora. “Asaph é um menino aplicado, um menino de princípios e a maturidade dele é impressionante, ele sabe, onde quer chegar, não vai demorar para ele despontar no cenário nacional”, pontou o Paulo.

Paulo Cesar Matos já foi jogador de futebol profissional e sempre está orientando o filho de como deve se comportar dentro e fora de campo revela que tem um sonho em ver o garoto jogando com a camisa do Palmeiras. “Asaph, é uma extensão minha lá dentro de campo, e sempre converso com meu filho, oriento para que ele não cai em armadilhas que possam tirar o foco dele do esporte. É o primeiro degrau da vida dele, mas desejo que ele um dia possa jogar no Palmeiras, o melhor time do Brasil”.