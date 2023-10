Câmara municipal contrata empresa especializada em café expresso

Vai um cafezinho?

O café é a segunda bebida mais consumida do país, perdendo apenas para a água. Tradicionalmente ele está na mesa dos brasileiros e não poderia ficar fora da Câmara de Vereadores de Três Lagoas. O Legislativo contratou uma empresa especializada para locação de máquinas de café expresso. O contrato está previsto por um ano e o fornecimento do café já deve iniciar a partir de 19 de outubro de 2023, conforme o edital, publicado no Diário Oficial. Afinal, tudo começa depois do café!

Profissão coragem

Nesta sexta-feira (15), comemora-se o Dia do Professor, profissão que está presente na formação de todas as outras e diretamente ligada à educação. Como disse o pernambucano Paulo Freire: “ a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem”. Realmente é preciso coragem para enfrentar as salas de aula nos dias atuais.

Orçamento 2024

A Comissão Mista de Orçamento realiza na terça-feira (17) audiência pública para ouvir a ministra do Planejamento, Simone Tebet, sobre o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2024. Um dos destaques é a promessa de zerar o déficit fiscal, que tem sido recorrente desde 2014. O Executivo também assegura aumento real do salário mínimo para R$ 1.410 a partir de janeiro.