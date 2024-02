'Carnatrês 2024' inicia nesta sexta-feira em Três Lagoas; confira a programação

O Carnatrês 2024, evento de carnaval organizado pela Prefeitura de Três Lagoas, começa nesta sexta-feira (9) e é aberto a todas as faixas etárias, com entrada gratuita. A programação inclui um baile de carnaval e matinê que ocorrerão até domingo (11), na Esplanada NOB e no Distrito de Arapuá.

A abertura do palco hoje fica por conta da banda Alta Tensão, prometendo animar os foliões três-lagoenses. Em seguida, a banda Art e, logo após, a cantora de samba Regina Bombom entrarão em cena.

No sábado (10), as duas bandas se apresentarão novamente, juntamente com a rainha do modão de Mato Grosso do Sul, Lia Mayo, que promete agitar a noite.

A matinê está agendada para o domingo (11), destinada a crianças e adolescentes acompanhados dos pais ou responsáveis. O evento começa às 15h com a banda Alta Tensão, seguida pela apresentação da banda Arte, às 16h30.

A diversão também estará garantida no Distrito de Arapuá, onde o Carnatrês será realizado no sábado (10), no Centro Comunitário, começando às 20h com show ao vivo. Na segunda-feira (12) e na terça (13) não haverá festa de carnaval.