Cartão de estacionamento para idosos poderá ser emitido no Centro de Convivência Tia Nega

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran), da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), realizará, na sexta-feira (19), o pré-cadastro para idosos que queiram emitir, gratuitamente, cartão de estacionamento para vaga especial. O serviço será realizado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV “Tia Nega”.

De acordo com o Deptran, o único critério para adesão é ter acima de 60 anos de idade. O cartão é pessoal e intransferível e pode ser utilizado em qualquer veículo, desde que esteja transportando o titular.

Como efetuar

Para o pré-cadastro, é necessário levar a cópia do documento pessoal com foto (RG, CPF ou CNH) e comprovante de residência até a sede do Tia Nega, localizado na rua Pelopedes Gouveia, número 2230. Com estes documentos em mãos, é iniciado o processo de emissão do cartão. O prazo máximo de vencimento do cartão é de cinco anos, por isso é importante que as pessoas que já têm benefício se atentem para as datas. Quem já possui também poderá renovar o documento, basta levar o cartão antigo e trocar pelo novo.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas