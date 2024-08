Casa do Trabalhador realiza mutirões de emprego em Três Lagoas

A Casa do Trabalhador de Três Lagoas, em parceria com diversas empresas da região, está organizando uma série de mutirões de emprego nesta semana. Com a alta demanda por mão de obra, a iniciativa visa conectar empregadores e candidatos para preencher vagas em setores que enfrentam dificuldades de contratação.

Jacira de Lima, captadora de vagas e coordenadora de cursos de qualificação profissional na Casa do Trabalhador, ressalta que alguns setores, como supermercados, têm enfrentado dificuldades em preencher suas vagas.

Entre os principais desafios, está a falta de transporte público após as 22h, o que impacta diretamente a disponibilidade de trabalhadores para turnos noturnos. Essa questão também afeta o shopping center da cidade, que enfrenta obstáculos similares.

A iniciativa dos mutirões é uma tentativa de mitigar esses desafios e garantir que as empresas da região possam continuar operando de forma eficiente, atendendo à demanda de seus clientes.

Programação dos mutirões:

Terça-feira (9h): Vagas para jardineiro e servente de limpeza

Quarta-feira (9h): Oportunidades para empacotador, repositor e operador de caixa

Quinta-feira (9h): Seleção de vendedor e profissionais de marketing

Sexta-feira (9h): Vagas abertas para motorista carreteiro

Confira abaixo a reportagem sobre o assunto: