Cine Autorama estará em Três Lagoas e será no estacionamento da Feira Central

Nos dias 16, 17 e 18 de agosto, o Cine Autorama retorna a Três Lagoas com sessões gratuitas de cinema drive-in, formato onde as pessoas assistem aos filmes a céu aberto e de dentro dos próprios carros. O evento será ao lado da Feira Central, localizada na avenida Rosário Congro, e os ingressos ficam disponíveis pelo site. O lote será distribuído no dia 12 de agosto, às 12h.

Na sexta (16) e no sábado (17), as sessões serão às 19h e às 21h30. Já no domingo (18), serão às 18h30 e às 21h. O público que não possui carro também pode conhecer o evento, pois o Cine Autorama oferece uma pequena plateia de cadeiras, democratizando o acesso. Para o acesso como pedestre não é preciso reservar ingressos, a ocupação dos lugares é por ordem de chegada. Três Lagoas terá 100 vagas para carros e 20 cadeiras por sessão.

Programação Cine Autorama em Três Lagoas

A programação oferece longas-metragens variados, com produções recém lançadas e para todos os perfis de público, prestigiando ainda o cinema brasileiro. Todos os filmes terão recursos de acessibilidade.

Na sexta-feira (16), as sessões começam com exibição de "Meu Nome é Gal" (19h), a cinebiografia musical que conta sobre o início da carreira de Gal Costa, uma das maiores cantoras brasileiras, e sua relação com ícones da MPB.

A segunda sessão traz o eletrizante "Indiana Jones e a Relíquia do Destino" (21h30), com a última aventura sobre o lendário herói arqueólogo "Indie", o aguardado capítulo final da icônica franquia Indiana Jones.

No sábado (17), a produção brasileira "Mussum, o Filmis" (19h) abre a programação, trazendo a cinebiografia do humorista Mussum, também músico e integrante do famoso quarteto Os Trapalhões.

Em seguida, será exibido "Barbie" (21h30), o irreverente longa-metragem da boneca mais famosa do mundo, em seu dia a dia em Barbieland - o mundo mágico e perfeito das Barbies e Kens.

No domingo (18), as sessões iniciam com "Os Cavaleiros do Zodíaco", baseado no anime homônimo, que traz pela primeira vez a saga Saint Seiya para a tela grande e em live-action.

"A Pequena Sereia" encerra a programação (21h), o remake live-action do clássico desenho animado da Disney, com a aventura da bela e espirituosa jovem sereia Ariel, que tanto deseja descobrir mais sobre o mundo além do mar.

Cinema em formato retrô!

O cinema drive-in atrai não só os amantes da sétima arte, mas também encanta o público variado e de todas as idades. As novas gerações chegam animadas para conhecer a experiência e os mais velhos para vivenciar os tempos clássicos. Ícone da cultura norte-americana desde a década de 30, proporciona uma forma diferente, charmosa e nostálgica de assistir a filmes.

O Cine Autorama é o primeiro cinema drive-in itinerante do Brasil e completou oito anos de atividades com sucesso de público, em sessões concorridas pelos diferentes locais e cidades por onde circulou.

As sessões são ao ar livre, onde os veículos são organizados em fileiras pela equipe, em frente à telona inflável do Autorama. O público assiste acomodado, e à vontade, de dentro dos carros. Também é disponibilizada uma pequena área externa com cadeiras, para quem preferir ficar mais pertinho da tela ou ir a sessão como pedestre. De dentro dos carros, para ouvir o som do filme, basta sintonizar a rádio na frequência indicada na tela de projeção.

O Cine Autorama em Três Lagoas é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, com patrocínio da ArcelorMittal Sitrel e apoio da Fundação ArcelorMittal, Prefeitura Municipal de Três Lagoas, realização Cine Autorama, Ministério da Cultura e Governo Federal, União e Reconstrução.

*Com informações da assessoria do Cine Autorama