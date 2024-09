Coligação "Juntos por uma Três Lagoas Cada Vez Melhor" tem maior espaço na propaganda eleitoral

PROPAGANDA

Começou nesta sexta-feira, a propaganda eleitoral no rádio e televisão. Entre os destaques, a coligação “Juntos por uma Três Lagoas Cada Vez Melhor”, que reúne um amplo número de partidos: AVANTE, MDB, PL e PSDB, é uma das que mais tem espaço, tanto para candidatos a prefeito quanto a vereador. A coligação encabeçada pelo candidato Cassiano Maia terá mais de oito minutos de propaganda. Enquanto que a coligação “Juntos pela Mudança”, liderada pelo PDT, e o Partido Renovação Democrática (PRD) também têm presença garantida com pouco mais de 40 segundos.

INDEFERIU

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) indeferiu, no dia 26 de agosto, o pedido de registro de candidatura de Juvenal Ferreira da Silva para o cargo de prefeito de Três Lagoas. Juvenal, candidato pelo Partido Renovação Democrática, não cumpriu todas as exigências legais para oficializar sua candidatura, conforme decisão da Juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas. A candidatura foi questionada pelo Ministério Público Eleitoral, que destacou a ausência da comprovação de desincompatibilização do cargo público exercido por Juvenal. O candidato afirmou que vai recorrer da decisão. Ele declarou que apresentará os documentos faltantes e contestará as alegações relacionadas à desincompatibilização do cargo público.

NÃO DESISTE

Mesmo com a decisão da juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, da 51ª Zona Eleitoral, que rejeitou a impugnação de Paulo Veron contra a convenção do PL, o vereador e médico, recorreu para tentar ainda disputar a Prefeitura de Três Lagoas. Além da falta de interesse processual válido para anular a convenção, a juíza também apontou a impossibilidade jurídica de realizar uma nova convenção, já que os prazos legais estavam esgotados. Mesmo com esses argumentos, Veron diz que vai tentar até o final emplacar sua candidatura.