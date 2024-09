Com mais uma fábrica, Costa Leste se consolida como polo industrial

Mato Grosso do Sul deu mais um passo para se transformar em um dos maiores polos industriais de celulose do Brasil. A Bracell, gigante do setor, anunciou a construção de uma nova fábrica no município de Água Clara, que possui cerca de 16,7 mil habitantes. Com um investimento de R$ 25 bilhões, a nova unidade deverá produzir 2,8 milhões de toneladas de celulose de eucalipto por ano. A fábrica será instalada a 15 km da cidade e será a terceira unidade da Bracell no país.

O projeto foi confirmado após a empresa protocolar o Termo de Referência junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). “A decisão consolida ainda mais a região como o ‘Vale da Celulose’. A nova unidade será de porte semelhante à que foi construída em Ribas do Rio Pardo”, declarou Jaime Verruck, secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do estado.

Esta nova fábrica se unirá a outras unidades já operacionais em Mato Grosso do Sul, incluindo três fábricas em Três Lagoas (duas da Suzano e uma da Eldorado Brasil), uma recém inaugurada em Ribas do Rio Pardo (Suzano) e outra da Arauco, que está em fase de construção em Inocência. Com a instalação da Bracell em Água Clara, consolida-se ainda mais Mato Grosso do Sul na posição estratégica no setor de celulose, ampliando sua contribuição para a economia nacional.

A Bracell já opera em Mato Grosso do Sul sob o nome MS Florestal, empregando cerca de 2 mil pessoas no estado, onde tem um viveiro capaz de produzir 40 milhões de mudas de eucalipto por ano.

Segundo levantamento do setor florestal, MS tem potencial para receber até quatro novos empreendimentos de celulose até 2032, o que pode gerar quase 100 mil novos empregos. “O estado se consolida como grande produtor de celulose”, destacou o secretário.