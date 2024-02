Comandante do 2º BMP fala sobre operações de combate à violência e furtos em Três Lagoas

Em entrevista ao programa RCN Notícias, nesta terça-feira (27), o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas (2º BMP), major Ronaldo Moreira de Araújo, explicou sobre as operações que estão sendo feitas em combate à violência e onda de furto na cidade.

O comandante informou que, está sendo feito um levantamento das anormalidades da segurança pública de Três Lagoas. “Estamos estudando quais são as condições determinantes iniciais favoráveis de segurança e desenvolvendo ações para transformar Três Lagoas em uma cidade ainda mais segura”, afirmou.

Ainda de acordo com o comandante, o principal problema detecta em Três Lagoas é o furto e, informou que, a Polícia Militar tem atuado com um trabalho preventivo e orientando para que as pessoas redobrem os cuidados, como por exemplo, ao deixar bicicleta em local público, coloque-a com cadeado.

“Eu conclamo e solicito a população de Três Lagoas para que cuidem dos seus objetos, quando sair tranque o veículo. Se preocupem com essas condições iniciais que nós faremos nossa parte que o policiamento intensificado para garantir a segurança do cidadão em Três Lagoas”, orientou o comandante.

