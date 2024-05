Confira a agenda esportiva de Três Lagoas para este final de semana

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Sejuvel), divulga os eventos esportivos deste final de semana.

Campeonato Municipal de Futsal Masculino Série A e B

Começa nesta sexta-feira (24), o Campeonato Municipal de Futsal Masculino Série A e B da Sejuvel, os jogos acontecem no Ginásio Municipal Cacilda Acre Rocha.

Dia 24 (sexta-feira)

Série B

19h15 B – JR Pinturas X Atlético JARI

20h00 B – Bar De Munique FC X Bar do Bingo

20h45 B – Galeria Da Carne X Cartolas F C

Campeonato Municipal Varzeano

Neste domingo (26), inicia a fase eliminatória do Varzeano, agora quem perdeu está fora, os jogos serão em diversos campos de futebol da cidade:

Dia 26 (domingo)

Campo Arena Botafogo

07h40 – Assoc. Amigos dos Atletas / Sta. Terezinha X Crau Conveniências

09h00 – MAC X BELA VISTA EC

Campo Paranapungá

07h40 – KIOSKE CENTRAL X SAMPAIO CORRÊA FC

09h00 – AA ACAJUTEL X ASSOC. ESP. VILA PILOTO

COPA ASSOMASUL

Três Lagoas sediará neste domingo, dia 26 de maio, a Copa Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL) de Futebol de Campo Intermunicipal, no Estádio Benedito Soares da Mota “Madrugadão”.

Participam do torneio que dá vaga para os dois melhores times classificados, as cidades de Água Clara, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Nioaque e nosso município. Os jogos serão no período da manhã e tarde.

Dia 26 (domingo)

Estádio Madrugadão

Endereço: Rua Augusto Corrêa da Costa 3031, Jardim Alvorada

Horário: A partir das 08 horas

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas