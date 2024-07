Contorno rodoviário de Três Lagoas recebe pavimentação na região Norte

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) trabalha na evolução das obras de construção do contorno rodoviário em Três Lagoas. São 26,4 quilômetros de empreendimento, que ampliará a capacidade de fluxo dos veículos que transitam pelo estado, em direção à capital ou a São Paulo. A previsão de entrega é para 2025.

A obra receberá, ao todo, o investimento de R$ 200,8 milhões. O trecho inicia no km 261 da BR-158/MS, intercepta a BR-262/MS (sentido Campo Grande) e a BR-158/MS (sentido Brasilândia) e termina na interseção com a BR-262/MS, próximo à ponte sobre o Rio Paraná, em direção à divisa com o estado de São Paulo.

Continue Lendo...

Ao todo, 450 trabalhadores se empenham na construção de sete Obras de Arte Especiais (OAE), sendo três viadutos, uma ponte e três passagens de nível superior. A rodovia está sendo construída em pavimento rígido de concreto, que possui maior vida útil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A estimativa é de que, após concluída a obra, 14 mil veículos transitem pelo trecho, evitando a necessidade de passar por dentro da cidade.

Na região Norte, trecho do contorno já começou a receber pavimentação em concreto. A previsão é que esse trecho será concluído e liberado ainda neste ano.

Acompanhe abaixo reportagem sobre o assunto: