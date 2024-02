Curso gratuito de Vagonite será realizado do dia 4 a 7 de março em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, através da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), em parceria com a Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (Aclams) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), está promovendo um curso gratuito de Vagonite, destinado a todos os interessados em desenvolver habilidades artesanais.

O curso será realizado de 4 a 7 de março, com horários das 7h30 às 11h e das 13h às 17h, para participar é necessário apenas levar uma tesoura. A instrutora responsável pelo curso será Romana Sidneia.

As inscrições podem ser feitas através do aplicativo de mensagens WhatsApp, pelo número (67) 3929-1579, até o dia sábado (2).

O curso

O vagonite é uma técnica de bordado que tem conquistado cada vez mais adeptos, sendo uma atividade relaxante e gratificante para aqueles que desejam explorar sua criatividade e habilidades manuais. Este curso oferece uma oportunidade única para aprender e aprimorar essa técnica, além de promover o desenvolvimento pessoal e a integração com a comunidade artesanal local.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas