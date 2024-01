Denúncia aponta cobrança ilegal para uso de campos de futebol em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas através da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (Sejuvel), investiga um suposto esquema de cobrança ilegal para uso de campos de futebol disponíveis à comunidades nos bairros da cidade.

O ponto de partida foi uma denúncia anônima para a equipe de reportagem do Jornal do Povo feita pelo representante de um clube de futebol amador de Três Lagoas, que pediu para não ser identificado.

O caso teria ocorrido, entre os últimos meses do ano de 2023 e início do ano de 2024. Segundo o denunciante, o time teve um prejuízo de cerca de R$ 500,00 ao pagar para utilizar o Campo do bairro Paranapungá, em jogos amistosos.

"Já jogamos cinco vezes no Campo do Paranapungá. No dia 21 de janeiro foi a última vez que jogamos. Pagamos uma taxa de R$ 100,00 em cada jogo que fizemos. Disseram que o dinheiro era para manutenção do campo", contou o representante do clube amador.

O denunciante relatou que funcionários da Sejuvel apresentaram o suspeito pela cobrança ilegal como presidente do Campo Paranapungá. "Na época, até me passaram o contato dele. Vai ver que ele está se aproveitando da situação. Pura bucha", disse o denunciante.

O representante do clube amador não quis representar formalmente a denúncia na Sejuvel, por receio de se expor, mas afirma que possui todos os comprovantes de pagamento, feito via Pix, para a pessoa física que cobrou a taxa para uso do Campo do Paranapungá.

A Sejuvel informou a equipe de reportagem do Jornal do Povo, que a autorização de uso de campos e quadras em Três Lagoas, são feitas, exclusivamente pela Sejuvel,sem nenhum intermediário ou outras instituições, e sem cobrança, com excessão do Arenamix, ou grandes eventos particulares nos ginásios.

O secretário da Sejuvel, Antônio Rialino, disse que a denúncia de cobrança indevida para uso do Campo do Paranapungá está sendo averiguada. "É proibido cobrar qualquer tipo de taxa para usar campo de futebol em Três Lagoas. Se tem alguém fazendo, é de forma ilegal. O espaço é público", explicou.

De acordo com Antônio Rialino, qualquer pessoa da comunidade pode solicitar para usar os campos e quadras, existe apenas regras de uso, conforme regulamento e, também, uma lei que regulariza esse procedimento. Somente em caso de grandes eventos é cobrado uma taxa, mediante assinatura de contrato.

O secretário explicou ainda que toda manutenção de espaços públicos, como campos de futebol, é feita pela prefeitura. Atualmente, existe cerca de 28 campos de futebol em Três Lagoas, entre eles, sete campos com gramado e três arenas. "A Sejuvel faz parceria com as associações de bairros para utilizarem essas áreas, mas não são de uso exclusivo delas", ressaltou.

