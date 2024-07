Diretório do PL cumpre determinação para não lançar candidato a prefeito

Os representantes do PL na cidade, Márcio Hiradi, presidente do diretório municipal, e Mariana Amaral, presidente do PL Mulher no estado e integrante do diretório municipal, explicaram a polêmica em torno da convenção partidária realizada no último sábado.

Márcio Hiradi expressou sua tristeza com a situação, esclarecendo que não proibiu Paulo Veron de participar da convenção. Ele explicou que o diretório municipal apoiou a pré-candidatura de Veron até que a executiva estadual decidiu que o partido não teria candidato a prefeito e que apoiaria o PSDB. "Discordo de Paulo Veron, mas temos que acatar a decisão da executiva estadual," afirmou Hiradi.

A desistência de Veron, que era fundamental para fortalecer a eleição proporcional, obrigou o diretório a lançar outro candidato. Hiradi destacou que essa decisão enfraquece o PL. Em contrapartida, Mariana Amaral afirmou que o diretório municipal está cumprindo a determinação da executiva estadual, conforme orientação da executiva nacional. Ela também mencionou que esteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro na semana passada, e que ele confirmou que, em Mato Grosso do Sul, é a executiva estadual quem decide.

Mariana Amaral não acredita que o problema envolvendo a candidatura de Veron enfraqueça o partido em Três Lagoas.