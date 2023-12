Duas pessoas ficam feridas após colisão entre motos durante tentativa de conversão

Um acidente envolvendo duas motos deixou duas pessoas feridas e com fraturas, no final da manhã desta terça-feira (5), na rua João Gonçalves de Oliveira, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram chamados para socorrer um homem e uma mulher vítimas do acidente de trânsito.

De acordo com as informações repassadas aos socorristas, os dois motociclistas faziam o mesmo trajeto, Centro-bairro, quando um deles tentou realizar uma conversão à esquerda, sem observar o retrovisor, fechando a outra moto que vinha logo atrás. Devido a chuva que caia no momento e a gravidade das lesões, os bombeiros não conseguiram precisar, qual dos motociclistas teria tentado a conversão.

O motociclista que estaria com documentação em dia acabou sofrendo uma fratura no ombro e foi levado pelos bombeiros para o Hospital Auxiliadora. A mulher que estaria com documentação da moto atrasada e com irregularidades na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), teria sofrido escoriações pelo corpo e uma suspeita de fratura em uma das pernas.