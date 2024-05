Enxadrista de Três Lagoas vai em busca do título de mestre de Xadrez

O enxadrista, Arthur Neres participou do Torneio Nacional de Xadrez do Festival Nacional da Juventude (Fenaj), em Natal. Na competição o atleta três-lagoense conquistou o terceiro lugar na modalidade xadrez estilo rápido e quinto lugar no blitz.

O estilo blitz é o xadrez mais rápido, com três minutos para cada atleta e dois segundos de acréscimo para cada lance. O estilo rápido é mais mediano, com 10 minutos para cada competidor e cinco segundos de acréscimo para cada lance, com cerca de meia hora por partida.

O campeonato vale classificação para várias competições internacionais. Por exemplo, os melhores no torneio conseguem classificação para o Festival Pan-Americano e o Mundial. “Ter participado desse torneio me estimula a treinar mais para ano que vem tentar ficar em primeiro e classificar, como no Campeonato Brasileiro em São Paulo, que eu vou participar, que valerá título de mestre”, explicou Arthur Neres.

