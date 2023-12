Equipe da Sejuvel chega a final de campeonato

Os meninos da equipe de futebol sub-14 da Sejuvel (Secretária de Esporte, Lazer e Juventude), de Três Lagoas disputam neste domingo (3), a final da tradicional Copa AME, em Taquaretinga (SP).

Na final, o time da Sejuvel enfrenta a equipe de Araçatuba (SP). O vencedor desta disputa regional,vai para a grande final do Campeonato Estadual, que será realizada em Rio Preto (SP).

A Copa AME (Associação Menores no Esporte) é tradicional no interior paulista, nesta fase os times da região noroeste do Estado de São Paulo disputaram duas chaves.

Continue Lendo...

O time de Três Lagoas, foi convidado para participar do campeonato e, por isso, jogou na série ouro. O time comandado pelo técnico da Sejuvel, pastor Renato, venceu cinco equipes da região. “ A garotada encarou jogos muitos difíceis, mas deram conta do recado e agora vamos para final com um objetivo ser campeão”, ressaltou o técnico. A final acontece domingo (3), às 9h (horário de Brasília), na cidade de Araçatuba (SP).