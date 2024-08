Espetáculo gratuito para crianças será realizado no sábado no Galpão da NOB

O programa Diversão em Cena apresentará o clássico espetáculo “Os Saltimbancos”, em Três Lagoas, neste sábado (3), às 16h, no Galpão da NOB.

A peça narra a história de um jumento, um cachorro, uma gata e uma galinha que, descontentes com a vida no campo, decidem ir para a cidade em busca de uma carreira musical. Durante a jornada, os animais descobrem que a vida urbana pode não ser o que esperavam.

A entrada é gratuita, com ingressos distribuídos uma hora antes do espetáculo, que é indicado para crianças a partir de 3 anos. Promovido há 14 anos pela Fundação ArcelorMittal, o Diversão em Cena é o maior programa de formação de público de teatro infantil do Brasil.

*Com informações da assessoria da Fundação ArcelorMittal