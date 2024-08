Estabelecimento comercial em Três Lagoas é lacrado em operação por vender linha de pipa com cerol

Uma operação do 2º Batalhão da Polícia Militar em conjunto com a prefeitura de Três Lagoas foi realizada, na terça-feira (13), para coibir a comercialização ilegal de linhas chilenas e de cerol para pipas, em estabelecimentos da cidade. Diversos comércios foram fiscalizados e um deles, que fica na rua Maria Guilhermina Esteves, acabou lacrado pelos fiscais por venda irregular de material proibido. Foram apreendidos 71 rolos de linhas com material cortante e o proprietário do local autuado.

O flagrante foi enquadrado na lei municipal 3360/2017, que diz no artigo 3ª: "o estabelecimento que comercializar esse tipo produto (Ex:pó de vidro triturado ou moído, pó de ferro ou quais quer material semelhante, com a finalidade de produção de "cerol", para utilização de linhas),será imediatamente lacrado, e terá seu alvará de funcionamento suspenso pelos período de três meses".

O material apreendido e as ações decorrentes da operação foram registrados na Polícia Civil. A Polícia Militar alerta a população para que denuncie os locais onde as pessoas soltam pipas, com suspeita do uso de cerol. As denúncias podem ser feitas pelo disk 190 da PM ou pelo (67) 3919-9737 / 3738. Também pelo número de WhatsApp, (67) 3919-9700.