Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto será neste fim de semana em Três Lagoas

A tradicional Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto acontecerá novamente nesta sexta-feira (24) e no sábado (25), na Casa do Artesão, a partir das 9h em ambos os dias.

Serão comercializadas mais de 100 espécies de orquídeas, rosas do deserto, substratos, adubos nacionais e importados, entre outros itens para quem cultiva plantas.

A Exposição é organizada pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), em parceria com a Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (Aclams) e o Orquidário Santa Ana da cidade de Mirandópolis (SP).

Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto na sexta das 9h às 18h e no sábado das 9h às 16h. A Casa do Artesão fica localizada na avenida Aldair Rosa de Oliveira, nº 470, na Circular da Lagoa Maior, em Três Lagoas.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas