Faltam apenas três meses para saber quem vai ganhar 'A Casa dos Sonhos'

A promoção ‘A Casados Sonhos’ entra na reta final e faltam apenas três meses para premiar quem será o vencedor da promoção de uma casa novinha e mobiliada. Até o momento, há 119 participantes classificados para a final, que será realizada no mês de outubro de 2024. No último sábado (6), foi realizada a quinta gincana, que definiu 22 finalistas da promoção. Com transmissão ao vivo pela TVC HD e pelas redes sociais do Grupo RCN, o evento reuniu dezenas de pessoas, entre participantes e parceiros, no Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez, na circular da Lagoa. Os clientes pré-selecionados de cada empresa escolhem uma chave entre três, mas apenas uma delas abre o cadeado.

A Casa dos Sonhos já está construída e faltam apenas detalhes no acabamento.O imóvel recebeu a parte hidráulica e elétrica, pintura, azulejos e, em breve, estará com toda a mobília, além da instalação das placas de energia solar da Ener3. Nessa sexta-feira (12), iniciaram novos sorteios dos pré-selecionados para a 6ª gincana, que será em agosto. E ainda dá tempo de participar da promoção. É só comprar nas empresas participantes, acessar o QR Code exclusivo, e fazer o cadastro.

Empresas

Estoque Materiais de Construção; Tintas Velutex; Postos Parati e Nikkey; Instituto Visão Solidária; Rede de Postos 7 Mares; Morena Mulher; Casas Alea; Sicoob Metalcred; Vidrobox; Yes Cosmetics; 7 Pharma; DMS Fibra; Colégio Exitus; Comercial Mariano; Casa das Cores; Ener3; Suco Prats; Loteamento OT; Multisoldas; Depósito de Gás Avenida; MegaTec; Cassiplast; Espaço Vip; Chocoplast; Quitutes da Teni; Telas Concordia; Pet Shop CatDog; Bom Beef; Açaí Super Fruta; Solução Já Caçambas; Stop Car; Casa de Ração Celeiro MS; Posto de Molas Contramão e Trilhas da Amazônia