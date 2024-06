Festas juninas de rua devem seguir orientações de trânsito em Três Lagoas

É tempo de Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. Já estamos no período das tradicionais festas juninas e julinas, que mobilizam as pessoas que gostam de aproveitar esse momento. Igrejas, escolas, associações e moradores se organizam para esse momento, com comidas, roupas, músicas e brincadeiras típicas dessa época.

A dona de casa, Maria Nilza, que mora na Vila Piloto, um bairro onde a festa já se tornou uma tradição e que continua viva até os dias de hoje. “Essa tradição começou com a Eva, que já faleceu. Ela sempre motivou para manter a tradição das festas para nossas crianças”, contou.

Segundo os moradores, só participa da festa na Vila Piloto quem faz parte daquela comunidade, além da família e amigos. Tudo é preparado e servido de maneira igual para a todos. O único requisito é se vestir de forma caipira, para não perder a tradição.

Mas para que essas festanças sejam boas, é necessário estar tudo nos conformes e seguir as orientações do Poder Público. As festas juninas de rua são tão tradicionais em Três Lagoas que, segundo o Departamento de Trânsito, são expedidas cerca de 60 autorizações por mês para o controle das ruas neste período de festividades.

Qualquer vizinhança que deseja interditar a rua de casa para garantir a autorização, o passo a passo é rápido e fácil, além de todo o processo ser de forma gratuita, como explicou a coordenadora de educação no trânsito, Caroline Feliciano.

“É interessante a pessoa procurar o Departamento Municipal de Trânsito para receber orientações e receber um formulário para precisa ser preenchido. Todo processo é feito com maior segurança possível. Fornecemos também gratuitamente os cavaletes e o cones, para fechar a rua e ter toda a segurança que precisa”, explicou a coordenadora de trânsito, Caroline Feliciano.

Em caso de haver comércio de produtos no local, é necessária uma autorização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que deve orientar caso a caso. Em relação ao uso de fogueiras é recomendado a orientação do Corpo de Bombeiros. Já os balões são proibidos por lei.

Os organizadores também precisam avaliar previamente o local onde tem o interesse de organizar a festa, pois algumas vias não são autorizadas, como concluiu a coordenadora Caroline, “como vias de rápido acesso, principalmente para ambulâncias e prestação de socorro. Então, nem sempre a autorização que a pessoa quer vai ser concedida, mas é importante para estar de acordo com a legislação e manter a segurança de todos”, concluiu.

