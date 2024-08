Força Tática prende jovem por tráfico durante rondas pelo bairro Guanabara

Policiais militares da Força Tática prenderam um homem, de 22 anos, pelo crime de tráfico de drogas no início da tarde desta terça-feira (27), na rua Manoel Antônio Jeremias, bairro Guanabara, em Três Lagoas.

Durante rondas, os policiais teriam se deparado com o suspeito saindo de um mercadinho, na rua Manoel Antônio Jeremias e, ao avistar a viatura da PM, teria corrido e entrado no estabelecimento comercial. Os militares então foram atrás do rapaz para verificar o motivo da fuga.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o suspeito estava escondido atrás de uma gôndola, tentando se desfazer de algumas porções de crack, que pesadas totalizaram 5 gramas. O suspeito teria recebido ordens para por as mãos na cabeça e foi revistado, sendo encontrado com ele o valor de R$15.

Para os militares, o jovem teria confessado a venda de entorpecentes e que os dinheiro seria oriundo do comércio de entorpecente, relatando que vendia drogas em porções pelos valores de R$ 5, R$ 10, R$ 15 e R$ 20. O suspeito, que já teria registros criminais por receptação, foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e ficou à disposição da Justiça.