Furtos diminuem 2,4%, roubos aumentam e PM reforça prevenção

No primeiro semestre de 2024, Três Lagoas registrou uma redução no número de furtos, com 1.395 ocorrências entre janeiro e julho, comparado a 1.430 casos no mesmo período do ano anterior, representando uma queda de 2,4%. No entanto, houve um aumento de 20% nos casos de roubos na cidade, com 78 registros feitos pela Polícia Militar e delegacias da Polícia Civil neste ano, em comparação com os 65 casos em 2023, conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, major Ronaldo Moreira, aponta que furtos e roubos são as principais ocorrências na cidade, devido ao grande número de residências, estabelecimentos comerciais e pessoas com bens de valor, tornando-as mais vulneráveis a se tornarem vítimas. Ele ressalta o trabalho das polícias na prevenção, policiamento e prisão dos responsáveis, visando reduzir os índices de criminalidade. Atualmente há 59 mil residências e cinco mil estabelecimentos comerciais em Três Lagoas.

Para combater ainda mais os índices da criminalidade, o 2º Batalhão da Polícia Militar lançou uma campanha de conscientização contra furtos e roubos, com blitz educativas nas quais panfletos e uma cartilha com dicas de segurança estão sendo distribuídos para motoristas e pedestres. As blitzes estão programadas para acontecer em vários pontos da cidade durante este mês de agosto.

A primeira ação foi realizada nesta semana na avenida Rosário Congro, com blitz educativa e a participação da Patrulha Mirim Militar. Motoristas e pedestres receberam panfletos e houve a distribuição da cartilha com dicas de segurança, inclusive, sobre qual atitude a ser tomada durante um assalto para garantir a preservação da vida. O mais importante é nunca reagir a um assalto, alertam as autoridades da segurança.