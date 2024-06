Gerente fala da festa de Arraiá 2024 da Shark Tratores em Três Lagoas

Nesta quinta-feira (27), o gerente da Shark Tratores, Baltazar Pereira Lima, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre a festa de Arraiá da empresa.

Nesta sexta-feira (28) e sábado (29), a Shark promoverá um Arraiá de promoções nos produtos, além de comidas típicas para aqueles que comparecerem. Os clientes terão a oportunidade de conversar com técnicos sobre as máquinas que estarão sendo expostas no local. O horário é das 7h às 18h, e a loja não irá fechar para o almoço, visando proporcionar o melhor atendimento para todos os consumidores.

O evento contará com ofertas exclusivas. A loja é reconhecida por oferecer uma gama completa de tratores, desde modelos de 52 cavalos até os de 300 cavalos, atendendo tanto pequenos produtores quanto grandes propriedades na região.

A Shark Tratores é uma concessionária Valtra, que já possui 46 anos de história em Mato Grosso do Sul. A empresa possui 10 lojas localizadas em cidades como Dourados, Campo Grande, Ponta Porã, Eldorado, Maracaju, Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste, Três Lagoas, e em breve, Nova Andradina.

De acordo com o gerente, “todas as unidades garantem suporte completo, incluindo peças e serviços, para atender às necessidades de todos os clientes, desde o Sul até o Norte do estado".

Em Três Lagoas, a loja já comemora 11 anos de atendimento e fica localizada na avenida Ranulpho Marques Leal, número 2618, no bairro Jardim Alvorada.

Confira a entrevista abaixo: