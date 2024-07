Grupo RCN promove gincana com selecionados de junho

A promoção ‘A Casa dos Sonhos’ segue a passos largos para a grande final marcada para outubro, em Três Lagoas. A expectativa é grande, não só para saber quem será o ganhador, mas também para a grande festa que o Grupo RCN de Comunicação irá realizar no encerramento da promoção.

Os sorteios que definiram os clientes de junho já se encerraram e, a cada seletiva finalizada, aumenta a expectativa para saber quem vai ganhar a casa novinha, toda mobiliada, com energia fotovoltaica e internet por um ano grátis, e também por saber qual foi a empresa onde o sorteado preencheu o cupom da promoção.

A próxima gincana será no dia 6 de julho, no Ginásio de Esportes Eduardo Milanez, onde será realizada uma grande festa com sorteios de prêmios e transmissão ao vivo pela TVC HD canal 13.1.

A casa que irá ser sorteada entre os finalistas já está na fase de acabamento. Já foram instalados a parte hidráulica e elétrica, pisos e revestimentos. O imóvel conta com energia fotovoltaica da Ener3 e a internet da DMS .

Promoção

Mais de 100 clientes já estão classificados para a final da promoção. Os sorteios classificatórios acontecem sempre às sextas-feiras , no programa TVC Agora.

Então, fique ligado nas empresas participantes e boa sorte!

Empresas

Estoque Materiais de Construção; Tintas Velutex; Postos Parati e Nikkey; Instituto Visão Solidária; Rede de Postos 7 Mares; Morena Mulher; Casas Alea; Sicoob Metalcred; Vidrobox; Yes Cosmetics; 7 Pharma; DMS Fibra; Colégio Exitus; Comercial Mariano; Casa das Cores; Ener3; Suco Prats; Loteamento OT; Multisoldas; Depósito de Gás Avenida; MegaTec; Cassiplast; Espaço Vip; Chocoplast; Quitutes da Teni; Telas Concordia; Pet Shop CatDog; Bom Beef; Açaí Super Fruta; Solução Já Caçambas; Stop Car; Casa de Ração Celeiro MS; Posto de Molas Contramão e Trilhas da Amazônia.