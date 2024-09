Homem é preso por estuprar enteada de 2 anos em Brasilândia (MS).

Uma ocorrência registrada no dia 27 de setembro de 2024 em Brasilândia (MS) envolveu os crimes de lesão corporal dolosa e estupro de vulnerável. A Polícia Militar foi acionada pelo Conselho Tutelar para atender a uma situação de violência doméstica contra uma criança de dois anos.

A ocorrência foi registrada na residência da vítima, onde as conselheiras do Conselho Tutelar levaram os policiais até a mãe da criança, que informou que havia saído para trabalhar durante a madrugada, deixando as filhas aos cuidados do padrasto.

Por volta das 8h da manhã, a cuidadora adolescente chegou à residência e encontrou a criança com um hematoma na face, além de ter observado vômito e manchas de sangue ao trocar sua fralda. Diante da gravidade da situação, a cuidadora entrou em contato com a mãe da criança, enviando fotos do estado da menor.

O padrasto, que havia estado com a criança na parte da manhã, foi preso em flagrante após confessar que a lesão no rosto da criança ocorreu enquanto ela estava sob seus cuidados, embora tenha negado qualquer envolvimento no estupro. No entanto, o comportamento contraditório e o nervosismo do suspeito levantaram mais suspeitas.

A vítima foi levada ao hospital, onde foi constatado que havia perdido muito sangue e sofrido graves lesões na região genital, necessitando de transfusão e de transferência para outra unidade de saúde devido à gravidade do quadro. Segundo a mãe, em uma ocasião anterior, a criança já havia apresentado sangramento, mas ela não havia procurado ajuda médica.

O padrasto foi detido, e o caso segue sob investigação para esclarecer todos os detalhes. A criança permanece sob cuidados médicos intensivos.