Hospital Auxiliadora realiza leilão de camisa autografada do Palmeiras

O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Três Lagoas está realizando leilão de uma camisa do Palmeiras da edição campeão da Libertadores 2021, autografada por grandes dos jogadores do clube alviverde, que tinha no elenco o técnico Abel Ferreira e os meias Rafael Veiga e Zé Rafael, e os atacantes Dudu e Rony.

O objetivo é arrecadar fundos para fazer melhorias na estrutura do hospital. Segundo o diretor geral, Marco Calderon, a meta é substituir os leitos do hospital. “Estamos trocando as camas manuais para elétricas. A meta é arrecadar R$ 20 mil, pois cada uma custa em média R$ 10 mil. Se conseguirmos duas camas com esse leilão, já vamos dar um primeiro pontapé”, explicou.

Continue Lendo...

O diretor pontua que o leilão vai beneficiar pacientes do SUS e de todas as áreas do hospital. “Vai ajudar também o colaborador, que não terá que movimentar tanto o paciente internado. Dê sua oferta e ajude”, pediu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como participar do leilão

Para participar do leilão bastar acessar o site e dar o lance desejado. Segundo o diretor do hospital, as ofertas se iniciam com o lance de R$ 3 mil.

Veja na entrevista abaixo: