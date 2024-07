Hospital e diretor são homenageados de reconhecimento

Em sessão solene realizada na noite de quinta-feira (27), a Câmara Municipal de Três Lagoas outorgou títulos de cidadão três-lagoense, além de diplomas de mérito profissional e moções de reconhecimento à pessoas que prestam relevantes no município, assim como ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em comemoração aos seus 105 anos. A solenidade foi proposta pelo vereador André Bittencourt (PSDB).

O diretor do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Calderon, recebeu o Diploma de Mérito em Saúde Pública pelos serviços desenvolvidos à frente da instituição de saúde. Além dos agradecimentos aos colaboradores e pessoas que o ajudaram, Calderon destacou as dificuldades que enfrenta como gestor do hospital. Por meio de um vídeo, apresentou dados de atendimentos e investimentos feitos pela instituição nos últimos anos.

“É difícil defender uma instituição que está sempre em evidência”, disse.

Porém, com números e fatos, buscou mostrar as novas metodologias de trabalho e processos que vem implantando, além da modernização técnica. “Temos nos empenhado para melhorar a saúde da população local”, reafirmou. Ainda destacou os novos projetos, como a radioterapia, ampliação do centro cirúrgico com mais quatro salas, novo centro médico, cozinha e refeitório e plano de expansão com unidade na cidade de Água Clara. Calderon estendeu a homenagem à todos os colaboradores do hospital.

Representando o hospital, a coordenadora da Pastoral da Saúde, irmã Iara Poffo, agradeceu a todos os colaboradores e as autoridades que auxiliam na manutenção dos serviços.

“Para mim, é uma honra e uma alegria homenagear cada um”, afirmou o vereador André Bittencourt, que enalteceu o trabalho que Calderon fez e faz em prol de Três Lagoas e da saúde, por meio do Hospital Auxiliadora.

Bittencourt ressaltou que o Hospital Auxiliadora faz a diferença nos cuidados em saúde. “Mesmo em momentos difíceis, o hospital se manteve de pé. Hoje, é referência não só para Três Lagoas, mas para o Bolsão inteiro. Mas é Três Lagoas quem agradece ao hospital e ao seu diretor, Marco Calderon”, ressaltou o vereador Bittencourt.