Igreja adventista promove seminário sobre saúde e estilo de vida em Três Lagoas

A Igreja Adventista do Sétimo Dia promoverá o 'Seminário Saúde e Estilo de Vida', uma série de palestras voltadas para a promoção da saúde mental e estilos de vida saudáveis, que serão realizadas de 13 a 20 de abril, em Três Lagoas.

As apresentações serão conduzidas pelo palestrante Manoel Tápia, abordando temas como estilo de vida saudável, bem-estar, estresse cotidiano e depressão. O evento será na igreja do bairro Parque São Carlos, situada na rua Jamil Jorge Salomão Jr, número 2179.

As palestras terão início no sábado (13), com uma sendo às 9h e outra às 15h. A partir de domingo (14) até o dia 20, ocorrerão às 19h. A entrada é gratuita e toda a comunidade está convidada a participar.

Confira a reportagem abaixo: