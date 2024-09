Inmet emite alerta vermelho e Três Lagoas poderá registrar 10% de umidade do ar nesta segunda

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para baixa umidade relativa do ar, que deverá atingir níveis próximos a 10% ao longo desta segunda-feira (2), em Mato Grosso do Sul e outros estados. No domingo (1°), Três Lagoas registrou 13% de umidade do ar, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

Para minimizar os impactos dessa condição, o coordenador da Defesa Civil Municipal, João Luiz da Silva, recomenda que a população mantenha uma hidratação adequada, bebendo bastante água e utilizando umidificadores de ambiente para ajudar a manter o ar menos seco.

Ele destacou a importância de adotar medidas para reduzir os impactos dessa condição extrema.“Estamos enfrentando o maior período de seca dos últimos 40 anos, o que tem intensificado as queimadas em todo o país. Desde 1980, não vivenciamos uma situação tão grave. Quando o fogo se alastra durante a seca extrema, é muito difícil de controlá-lo. O incêndio pode reacender rapidamente após a extinção”, explicou.

O alerta de baixa umidade afetará 881 municípios, incluindo áreas como Centro Goiano, Triângulo Mineiro, Leste Goiano e diversos outros locais em Minas Gerais, São Paulo, Goiá, além de Mato Grosso do Sul. O Inmet destaca que a seca tem agravado a incidência de queimadas e que é fundamental adotar precauções para minimizar os efeitos adversos à saúde.

Instruções

Para amenizar os efeitos colaterais da baixa umidade, como doenças pulmonares e dores de cabeça, o Instituto recomenda:

- Manter-se bem hidratado, bebendo bastante líquido.

- Evitar atividades físicas intensas em condições de ar seco.

- Reduzir a exposição ao sol durante as horas mais quentes do dia.

- Usar hidratantes e umidificar o ambiente.

- Evitar bebidas diuréticas, como café e álcool.

Para mais informações, a Defesa Civil pode ser contatada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Previsão para setembro

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê para setembro chuvas acima da média na região Sul de Mato Grosso do Sul. No entanto, em Três Lagoas, as precipitações devem ficar próximas ou abaixo da média climatológica.

Segundo o Inmet, a redução das chuvas em grande parte do país durante esta época do ano deve-se à persistência de massas de ar seco, que diminuem a umidade relativa do ar e favorecem o aumento das queimadas e das doenças respiratórias.

Em relação às temperaturas, a previsão aponta que elas estarão acima da média em grande parte do território nacional. A diminuição das chuvas contribuirá para o aumento das temperaturas, e em Mato Grosso do Sul, os municípios podem registrar médias superiores a 30 ºC.