Leiloeira vai isentar propriedades atingidas pelo fogo

O Sindicato Rural de Paranaíba e a leiloeira Leilosin irão isentar de cobrança da comissão de venda de gado, os produtores rurais que foram vítimas de incêndio. Visando colaborar neste período de seca prolongada e dos grandes incêndios ocorridos nos últimos meses.

A medida tem a intenção de colaborar neste momento muito difícil quando muitos produtores tiveram suas pastagens completamente devastadas pelos incêndios, com grandes prejuízos gerados, e terão que vender os seus animais.

A medida vai até o dia 2 de novembro, podendo ser prorrogada e terá validade para sócios e não sócios, se aplica a propriedade rural atingida pelo fogo e não ao produtor, e deverá ser comprovada a ocorrência do incêndio pela apresentação do Boletim de Ocorrência com data de confecção posterior ao dia 15 de julho. A inscrição que constar no Boletim de Ocorrência deverá coincidir com a da nota fiscal do gado que será comercializado no leilão.

