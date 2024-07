Loteria Federal paga R$ 500 mil para 10 apostadores de Três Lagoas

A Loteria Federal pagou um prêmio no valor de R$ 500 mil, que foi dividido entre 10 pessoas, em Três Lagoas. O sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (24).

O proprietário da casa lotérica, Ênio Xavier, explica que o valor foi dividido porque várias pessoas compraram bilhetes fracionados. “Você pode adquirir a cartela inteira com 10 números por R$ 40 ou apenas uma fração por R$ 4. Aqueles que compraram a fração de R$ 4 estão levando R$50.000 cada”.

O volante foi adquirido na Lotérica Caminhos da Sorte. O número vencedor do primeiro prêmio foi o 076.247, válido pelo concurso 5.886 da Loteria Federal. “O número 47 corresponde ao elefante. A pessoa pediu um bilhete com o elefante, pagou R$ 4 e ganhou R$ 50 mil”.

Para apostar nesta loteria, basta apenas comprar o bilhete, que apresenta uma numeração pré-determinada. Sendo assim, cabe ao jogador apenas escolher com qual bilhete deseja entrar na disputa a cada concurso.

A numeração do bilhete é composta por cinco dezenas, que variam entre composições de 01 a 100.000. Cada bilhete contém 10 frações e os apostadores podem comprar quantas desejarem, pagando apenas o proporcional pela quantidade adquirida.

O prêmio deve ser retirado na Caixa Econômica Federal. “Muitos têm dúvidas sobre o valor recebido, mas é garantido que o prêmio é de R$ 50 mil, já com impostos pagos. O vencedor só precisa assinar um recibo na Caixa. A premiação total de R$ 500 mil foi dividida por 10, resultando em R$ 50 mil para cada bilhete. Quem comprou mais de um bilhete pode receber R$100 mil, R$200 mil, R$300 mil, dependendo da quantidade adquirida”.

De acordo com Ênio, esta modalidade é considerada a mais fácil para ser premiado. “A Loteria Federal não acumula e realiza dois concursos por semana: um na quarta-feira e outro no sábado. São emitidos 100 mil bilhetes por concurso, o que faz desta loteria uma das com melhor probabilidade de ganhar, já que há um número limitado de bilhetes. Ao longo do mês, ocorrem vários concursos, incluindo o especial, chamado de "A Milionária", que oferece um prêmio de R$1.350.000”.

Ênio incentiva as pessoas a comprarem o bilhete e concorrer aos prêmios. “Se você não jogar, não tem como ganhar, né? Eu sempre digo isso quando comento sobre a Loteria Federal. Aconselho as pessoas a comprarem um bolão ou um bilhete da federal, que custa apenas R$ 4. Gaste R$ 4 ou R$ 6 e pegue mais um bilhete, totalizando R$ 10. Não deixe de comprar a Loteria Federal, que é um dos melhores jogos com a maior probabilidade de ganhar um prêmio”.

