'Madrugadão' deve receber sistema de iluminação em Led

A Prefeitura de Três Lagoas divulgou nesta semana que pretende modernizar o sistema de iluminação do Estádio Benedito Soares da Mota, o ‘Madrugadão’.

O atual sistema é acendido por reator, e por ser antigo, apresenta vários defeitos, o que impede a realização de partidas de futebol e eventos durante a noite.

De olho no que acontece com alguns estádios nacionais onde são locados para shows, é que a atual gestão pretende trocar este sistema para luz de Led.

Continue Lendo...

A prefeitura abriu a licitação para empresa interessada na modernização do sistema de iluminação do estádio. O pregão acontece no próximo dia 5 de dezembro. “Acredito que para modernizar o Madrugadão, a atual gestão deva gastar aproximadamente R$200 mil”, disse o secretário de Esporte e Laze.r Antonio Rialino.