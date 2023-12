Matrículas da Rede Municipal de Ensino iniciam nesta sexta-feira em Três Lagoas

Iniciou nesta sexta-feira (1º), o prazo para os pais e responsáveis realizarem a rematrícula e pré-matrícula para o ano letivo de 2024, nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas.

A rematrícula de alunos que continuarão na mesma escola e a pré-matrícula para novos alunos serão de 1º a 20 de dezembro a primeira etapa. De 8 a 26 de janeiro a segunda etapa. E a partir de 7 de fevereiro a terceira etapa.

A meta do município é matricular 17 mil estudantes no próximo ano, para diversas modalidades de ensino. É importante que os pais fiquem atentos aos prazos e documentações necessárias para participar do processo.

Saiba mais na entrevista abaixo: