Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 65 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.763 da Mega-Sena, sorteadas no sábado (17), em São Paulo. O prêmio para o próximo concurso, nesta terça-feira (20), deve ser de R$ 65 milhões.

A quina teve 52 ganhadores que receberão, cada um, R$ 75.241,53. As 4.751 apostas ganhadoras da quadra terão o prêmio individual de R$ 1.176,46.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site da Caixa, até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

*Com informações da Agência Brasil