MEIs têm até esta quinta-feira para atualizar o Domicílio Eletrônico Trabalhista

O Governo Federal fixou o dia 1º de agosto como prazo final para que os Microempreendedores Individuais (MEIs) realizem a atualização cadastral no Domicílio Eletrônico do Trabalhador (DET). Essa plataforma facilita a comunicação entre o Serviço de Inspeção do Trabalho e os empreendedores, além de potenciais empregadores.

Embora o não cadastramento não resulte em multa imediata, a ausência de atualização pode levar a penalidades caso o empreendedor não cumpra prazos para atender notificações recebidas.

Continue Lendo...

De acordo com o analista de relacionamento do Sebrae, Márcio Ohashi, a atualização cadastral é essencial para que os MEIs possam receber eletronicamente qualquer notificação ou comunicado do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) relacionado às obrigações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele explica que o processo de cadastro é realizado online, mas o Sebrae oferece assistência gratuita para aqueles que encontrarem dificuldades. Atualmente, há quase 8 mil MEIs em Três Lagoas, e todos devem se cadastrar o quanto antes para evitar complicações futuras.

Veja a reportagem abaixo: