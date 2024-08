Mesários de Três Lagoas são convocados para trabalhar

Em Três Lagoas, a Justiça Eleitoral segue convocando mesários para a eleição municipal deste ano, que será no dia 6 de outubro.

De acordo com a chefe da 51ª zona eleitoral, Juliane Guimarães, “nós já estamos em contato com todos os mesários pelo WhatsApp há algum tempo e, agora, eles estão recebendo a convocação formal da Justiça Eleitoral. Todos foram contactados anteriormente para verificar se realmente tinham interesse em trabalhar nesta eleição, e aqueles que manifestaram interesse agora começaram a receber as notificações formais para trabalhar no dia da eleição”.

A partir de agora, todos os convocados precisam comparecer, exceto em algumas situações previstas na legislação, como em casos de doença ou outras justificativas que permitam o pedido de dispensa. "O mesário pode solicitar ao Juiz Eleitoral que seja substituído, apresentando a documentação que comprove sua alegação", explica Juliane.

Ela ainda detalha que a convocação já terminou, mas que novas convocações podem ocorrer conforme a necessidade, por exemplo, para substituir um mesário já convocado. "O processo de convocação acontece até o dia da eleição. Podemos convocar novos mesários para suprir a ausência de algum que faltou no dia ou pediu dispensa anteriormente."

Ou seja, todos que vão trabalhar já receberam ou estão recebendo o comunicado. "Pode ser que alguém tenha sido convocado e ainda não recebeu, mas estamos enviando as notificações. Em Três Lagoas, são duas zonas eleitorais, então não sei como está o trâmite na outra zona eleitoral. Na 51ª zona, já começamos a encaminhar as intimações", acrescenta.

Pela 51ª zona eleitoral, foram convocados cerca de 700 mesários. “No total, movimentamos em torno de mil pessoas, incluindo auxiliares, a junta eleitoral e policiais, somando-se os mesários da outra zona eleitoral, que tem um número diferente”.

Juliane menciona também que muitos mesários voluntários se prontificaram a trabalhar nas eleições devido às vantagens oferecidas. "Atualmente, trabalhamos somente com mesários voluntários, aqueles que realmente querem participar da eleição. Anos atrás, havia um estigma de que, uma vez que trabalhasse como mesário, sempre seria convocado, mas atualmente não é bem assim. O mesário pode trabalhar uma vez e, se decidir que não quer mais, pode ser substituído."

