Moradoras brigam por suposta mordida de cachorro e caso vai parar na delegacia

Uma mulher, de 30 anos, relatou que ao passar a pé em frente à casa de uma mulher, de 38 anos, foi atacada pelo cachorro dela. O caso aconteceu, nesta quarta-feira (7), por volta de 11h40, na rua da Monarquia, no Conjunto Habitacional Imperial, em Três Lagoas.

Segundo a vítima, para se defender dos ataques do animal, ela arremessou pedras contra ele, foi quando a dona do cachorro apareceu e começou a xingá-la. Logo em seguida, as mulheres iniciaram uma briga com socos, puxões de cabelo e mordidas.

A dona do cachorro disse que o animal estava dentro do quintal e não atacou a denunciante. De acordo com a polícia, durante a briga, ambas as mulheres caíram ao chão e apresentaram vários sinais de mordidas no braço e no peito.

A ocorrência foi atendida pela Força Tática da Polícia Militar. O caso foi apresentado pelas mulheres na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas, onde será feito as devidas providências, conforme o depoimentos das envolvidas.