Moto é atingida por carro ao parar no semáforo e esperar sinal ficar verde

Uma colisão traseira, entre um carro e uma moto, resultou em uma pessoa ferida na noite desta terça-feira (4), na rua João Dantas Filgueiras, bairro Nossa Senhora Aparecida, em Três Lagoas.

Por volta das 22h10, a vítima estava voltando para casa e parou a moto no semáforo que controla o tráfego entre as ruas João Dantas Filgueiras e XV de Junho. Enquanto aguardava o sinal vermelho, a moto foi atingida por um carro que seguia no mesmo sentido.

Com a colisão, a vítima foi lançada ao solo, sofrendo escoriações e uma luxação na perna direita. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima foi levada ao Hospital Auxiliadora.

O motorista do carro permaneceu no local e explicou aos policiais militares do Pelotão de Trânsito que seguia no mesmo sentido que a vítima e que se distraiu, não percebendo a moto parada no sinal vermelho.

Após ouvir as partes envolvidas e testemunhas, os militares orientaram os envolvidos sobre o boletim de ocorrência e seguiram para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde registraram o boletim por lesão corporal.