Motociclista escapa de linha de pipa e acende alerta para férias escolares

Durante o período de férias escolares aumenta a prática de soltar pipas. A atividade é realizada em vários lugares, principalmente, em cidades do interior. Mas, apesar de ser uma brincadeira tradicional e divertida de infância, pode se tornar perigosa e colocar a vida de pessoas em risco, se não for feita com segurança e responsabilidade.

O uso do cerol, por exemplo, é proibido ao soltar pipas. Um motociclista escapou por pouco de sofrer graves ferimentos com uma linha de pipa com cerol, que atingiu o guidão da sua moto. O caso aconteceu próximo ao Residencial OT, no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas.

A vítima gravou um vídeo no local, relatando o fato que, por pouco, não terminou em ferimento grave. O rapaz contou que, ao passar pela rua, percebeu várias pessoas soltando pipa em uma área aberta, quando foi surpreendido pela linha com cerol no guidão da moto. “Ainda bem que pegou embaixo. Olha o tanto que essa linha cortou a luva (do guidão da moto). Se pega no meu pescoço, já era!”, observou.

Em janeiro deste ano, a enfermeira Cátia Pavaneli Cardoso morreu quando pilotava a moto e foi atingida por linha de pipa com cerol. O acidente aconteceu na rua Rogaciano Garcia Moreira, cruzamento dos bairros Jardim das Violentas e Vila Haro, em Três Lagoas. Ninguém foi responsabilizado até o momento.

No Brasil, existem regras e recomendações para soltar pipa, que visam garantir a segurança da atividade, tanto na área urbana quanto rural. É necessário seguir a legislação descrita na Lei nº 7.469/2024, que proíbe o uso, a posse, a fabricação e a comercialização de produtos que tornam as linhas cortantes.

Em Mato Grosso do Sul, desde 2017, é proibida a fabricação e a comercialização das linhas com cerol. Segundo a Polícia Militar, quem for flagrado desrespeitando a lei, pode ter o material recolhido. Além disso, quem lesionar alguma pessoa pelo uso da pipa com cerol será penalizado por lesão corporal, conforme o Código Penal - artigos 129 e 132.

Prevenção

Para evitar acidentes graves, os motociclistas devem instalar nas motos a antena ‘corta pipa’, que é um dispositivo não obrigatório no veículo, porém altamente recomendável para segurança e prevenção da vida. O acessório é encontrado, facilmente, no comércio local ou pela internet.