MS-320 registra aumento de veículos e trecho de terra gera transtornos

Produtores rurais e pais de alunos que moram na zona rural de Três Lagoas reclamam da situação de trecho da MS-320, rodovia que liga o município a MS-377, que dá acesso para outras cidades da região Leste de Mato Grosso do Sul.

A MS-320 é uma rodovia importante na região, pois liga Três Lagoas a MS-377 e é utilizada como rota de conexão entre várias cidades, como Três Lagoas, Água Clara, Inocência, Paraíso das Águas e Chapadão do Sul. Além disso, a estrada tem um elevado movimento de veículos pesados devido ao escoamento da produção de eucalipto, matéria-prima da celulose. Nos últimos anos, a rodovia recebeu asfalto em alguns trechos. O último trecho pavimentado foi inaugurado no final do ano passado.

No entanto, o trecho que ainda não foi pavimentado tem causado transtornos, como veículos atolando no local, e que tem dificultado para quem transita pela rodovia.

Segundo o engenheiro da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), em Três Lagoas, Mário Márcio, devido as fábricas de celulose e o plantio de eucaliptos na região, o trafego de veículos nessa rodovia aumentou consideravelmente. O engenheiro explica que a demora na manutenção nas rodovias se deve a dificuldades para conseguir o material.

Acompanhe abaixo reportagem sobre o assunto: