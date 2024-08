Novilhas desaparecem de propriedade rural e crime de abigeato é investigado pela Polícia Civil

Um produtor rural, de 60 anos procurou, nesta segunda-feira (26), a Delegacia de Investigações e Repressões de Crimes contra Produtores Rurais (Deleagro), anexada à 2ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, para denunciar o furto de seis novilhas ocorrido em uma fazenda na região do Vô Jorge, Barra Bonita, no município.

A vítima relatou à Deleagro que, no dia 16 de agosto, ele e seu capataz separaram o gado para a pernoite no mangueiro e, após a contagem rotineira, perceberam a falta de seis novilhas, de 36 meses de idade cada uma. Após recolher todo o gado ao mangueiro, o produtor e os funcionários da fazenda realizaram buscas por toda a propriedade, mas não encontraram as novilhas, nem sinais de veículos ou de cerca arrombada, tampouco carcaças dos animais, o que poderia indicar o abate e desossa no local, ou ataque por outro animal, como uma onça.

Sem encontrar pistas que pudessem indicar o paradeiro das novilhas, o pecuarista procurou a delegacia especializada e registrou o boletim de ocorrência. A Deleagro já abriu inquérito para investigar o crime de abigeato.