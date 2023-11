Prefeito corre contra o tempo para contratar obras antes de concluir o seu mandato

CONTRA O TEMPO

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), corre contra o tempo para contratar obras antes de concluir o seu mandato. A lei de licitação proíbe contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do mandato, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para essa finalidade. Por isso, o prefeito já autorizou várias obras e todas, segundo a administração, com dinheiro em caixa.

TAXA

A Assembleia Legislativa espera votar este ano, ainda, projeto de lei para alterar os valores cobrados por serviços de cartórios. O presidente do Legislativo estadual, deputado Gerson Claro (PP), disse que a sociedade cobra redução de taxas de cartórios, consideradas exorbitantes em Mato Grosso do Sul.

TRÂNSITO

A sessão desta terça-feira em Três Lagoas foi marcada por várias indicações voltadas para melhoria no trânsito. Vereadores cobraram redutores de velocidade em vários pontos da cidade. E a vereadora Evalda Reis pediu estudo para mudar o eixo de trânsito na região da avenida Angelina Tebet, via de acesso ao cemitério municipal, diante do congestionamento e transtornos causados por estacionamentos de veículos nessa avenida.

MÃO ÚNICA

Melhorias no trânsito de Três Lagoas realmente se fazem necessárias. Além da avenida Angelina Tebet, também se faz necessário verificar a possibilidade de mão única nas ruas Yamagut Kankit e Antônio Estevan Leal, todas ruas estreitas.