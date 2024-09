Paciente do Hospital Regional recebe alta médica e furta relógio de ponto da instituição

Um furto foi registrado, por volta de 09h19, do último domingo (15), no Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, localizado na Rodovia BR-158, em Três Lagoas. O caso foi comunicado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), às 15h38, desta segunda-feira (16).

O furto envolveu o relógio de ponto do hospital, levado por um paciente após receber alta médica. As câmeras de segurança foram fundamentais para identificar o autor, que aparece cortando o fio de rede de internet e retirando o equipamento da tomada antes de sair do local.

A polícia está investigando o caso para recuperar o objeto furtado, prender o suspeito e identificar possíveis outras implicações do crime. O ocorrido ressalta a importância da segurança em instituições de saúde e o papel das tecnologias de monitoramento na prevenção de crimes.