Paróquia realiza 3ª Serenata de São Francisco de Assis em Três Lagoas

Neste domingo (7), será realizado a 3ª Serenata de São Francisco de Assis, a partir das 11h, no Arena Mix, em Três Lagoas. O evento é promovido pela Paróquia São Francisco, localizada no bairro Vila Alegre.

Segundo o pároco da igreja, Padre Silvio, “será um almoço delicioso, com churrasco assado pela equipe do ‘Brutus’. Os acompanhamentos serão arroz, salada, farofa e vinagrete. Também haverá boas músicas”.

Continue Lendo...

O Padre revela que esse ano terá uma surpresa no evento. “Todo ano temos uma surpresa para o almoço, e quem participou das edições anteriores já sabe. No ano passado, além das carnes tradicionais, servimos panceta. Este ano, além da panceta e das carnes tradicionais, vamos ter uma nova carne que será revelada no dia do evento.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os shows ficarão por conta da dupla Anderson e Claudinho, Trio Raízes do Sertão e Eclético Som com a locução de DJ Luciano.

O evento é voltado para toda a família. Para o Padre, a festa tem de ser uma extensão de casa. “Haverá monitores para cuidar das crianças no espaço kids. Caso aconteça alguma coisa, temos toda uma equipe de saúde e segurança que estarão presentes no local”.

O objetivo é uma causa nobre. “Você que participou das edições anteriores da Serenata de São Francisco de Assis viu que nós tivemos uma missão. Na segunda serenata, nossa missão foi a reforma da Paróquia São Francisco de Assis. Nesta terceira edição, nosso objetivo é dar início à construção da Sagrada Família, no bairro Jardim dos Ipês", de acordo com o Padre.

Os interessados em adquirir ingressos para a Serenata devem entrar em contato com a secretaria da Paróquia São Francisco de Assis pelo telefone 3522-1818.

A equipe da secretaria fornecerá todas as informações necessárias sobre os pontos de venda dos ingressos. Os valores são R$ 120 para adultos e R$ 60 para crianças de 8 a 11 anos.

Confira a reportagem abaixo: